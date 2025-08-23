Следствие будет просить суд об аресте.
Фото, видео: СК РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Блогеру Арсену Маркаряну предъявлено обвинение в оскорблении памяти защитников Отечества. Задержанный не признал вину, сообщили в столичном Следкоме.
По данным следствия, фигурант записал и опубликовал несколько видео, направленных на унижение достоинства группы лиц, выделенной по признаку национальности — русских.
В Следственном комитете России сообщили, что блогера проверят на причастность к другим преступлениям против общественной безопасности и государственной власти, совершенным в сети.
Уголовное дело в отношении блогера возбудили еще весной, тогда же он был объявлен в розыск.
Поводом стало интервью с Маркаряном, где он высказал свою русофобскую позицию. В частности, он оскорблял бойцов специальной военной операции (СВО), их родственников, правоохранительные органы, а также предлагал бомбить российские города.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что задержанного Арсена Маркаряна доставили в следственный отдел, он проходит по делу об оскорблении памяти защитников Отечества.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
82%
Нашли ошибку?