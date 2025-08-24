Пожар произошел на территории Курской АЭС

Виктория Алакоз
Загорелся трансформаторный блок.

Пожар произошел на территории Курской АЭС

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Пожар произошел на территории Курской атомной электростанции (АЭС) в Курчатове.

Как рассказали 5-tv.ru в пресс-службе станции, загорелся трансформаторный блок, который не относится к АЭС. Поэтому опасность для станции отсутствует, как и для населения города.

Также уточняется, что электричество в городе работает в штатном режиме.

На месте работают пожарные. Причина произошедшего устанавливается.

До этого, 17 августа, стало известно, что украинский ударный беспилотник «Спис» был перехвачен над территорией Смоленской АЭС.

