Пожар произошел на территории Курской АЭС
Загорелся трансформаторный блок.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Пожар произошел на территории Курской атомной электростанции (АЭС) в Курчатове.
Как рассказали 5-tv.ru в пресс-службе станции, загорелся трансформаторный блок, который не относится к АЭС. Поэтому опасность для станции отсутствует, как и для населения города.
Также уточняется, что электричество в городе работает в штатном режиме.
На месте работают пожарные. Причина произошедшего устанавливается.
До этого, 17 августа, стало известно, что украинский ударный беспилотник «Спис» был перехвачен над территорией Смоленской АЭС.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
82%
Нашли ошибку?