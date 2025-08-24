Марию Шарапову включили в Международный зал теннисной славы

Бывшая первая ракетка мира, российская теннисистка Мария Шарапова получила свое место в Международном зале теннисной славы. О внесении ее имени в список лучших сообщили представители пресс-службы организации на официальной странице в Facebook*.

Торжественная церемония прошла в городе Ньюпорте, штат Род-Айленд, США. О включении Шараповой в Зал славы на мероприятии объявила 23-кратная победительница турниров «Большого шлема», еще одна легендарная теннисистка Серена Уильямс.

Как указано на странице Зала славы в соцсетях, в него вошли 270 человек из 28 государств.

Вместе с Марией Шараповой этой чести также удостоились теннисисты братья-близнецы Боб и Майк Брайаны.

О включении Шараповой стало известно еще в октябре текущего года. Спортсменка стала третьей по счету россиянкой в Зале славы, ее предшественниками стали Марат Сафин и Евгения Кафельникова. Теннисистка поблагодарила всех, кто поддержал решение организации, и назвала его невероятно важным признанием.

Шарапова получила первый титул «Большого шлема» на Уимблдоне в 2004 году, ей было всего 17 лет. Всего на ее счету пять таких побед. В 2020 году она ушла из большого спорта. Сейчас бывшей первой ракетке мира 38 лет, она растит сына Теодора от британского бизнесмена Александра Гилкса, мальчик появился на свет весной 2022 года.

Братья Боб и Майк Брайан считаются самой успешной парой в истории Ассоциации теннисистов-профессионалов. На их счету 16 выигранных турниров «Большого шлема». Кроме того, им принадлежит рекорд по сроку пребывания на вершине парного рейтинга — 438 недель.

