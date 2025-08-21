Фигуристы Петросян и Гуменник прошли отбор на Олимпиаду-2026 в Италии

Мария Гоманюк
Танцевальные и спортивные пары до соревнований не допустили.

ISU опубликовал список попавших на отбор на Олимпиаду фигуристов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский

Список участников отборочного турнира для фигуристов на зимние Олимпийские игры, которые состоятся в 2026 году в Италии, опубликовала пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU). Его выложили на официальном сайте.

В числе российских фигуристов до отборочного турнира допустили Аделию Петросян и Петра Гуменника. Как запасные на отбор поедут Алина Горбачева и Владислав Дикиджи.

Также известно, что танцевальные и спортивные пары до соревнований не допустили. Выступать фигуристы будут по-прежнему под нейтральным статусом.

«В декабре 2024 года совет ISU объявил о допуске россиян к олимпийской квалификации, предоставив по одной квоте в мужском и женском разрядах. <…> Отборочный турнир состоится с 17 по 21 сентября в Пекине», — писала газета «Спорт-Экспресс».

Ранее, писал 5-tv.ru, глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила о готовности допустить россиян до Олимпиады-2026. К тому же ISU одобрил заявки на участие в отборочном турнире к Олимпиаде следующего года для 22 российских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов. Такое же решение приняли и по заявкам шести фигуристов и семи конькобежцев из Белоруссии.

