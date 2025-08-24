Пропавшая на Курилах туристическая группа не была зарегистрирована

Пропавшая на острове Итуруп в Сахалинской области тургруппа не была зарегистрирована. Об этом рассказал источник 5-tv.ru.

Вероятно, туристы могли ошибиться с направлением из-за сильного тумана. По словам собеседника, гид, который сопровождал группу, работал на этой местности впервые.

Поиски продолжаются. По данным Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Курильского муниципального округа, к ним присоединились военные.

