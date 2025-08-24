Пропавшая на Курилах туристическая группа не была зарегистрирована

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков

Участники похода могли потеряться в сильном тумане.

Фото: © РИА Новости/Екатерина Аристархова

Пропавшая на острове Итуруп в Сахалинской области тургруппа не была зарегистрирована. Об этом рассказал источник 5-tv.ru.

Вероятно, туристы могли ошибиться с направлением из-за сильного тумана. По словам собеседника, гид, который сопровождал группу, работал на этой местности впервые.

Поиски продолжаются. По данным Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Курильского муниципального округа, к ним присоединились военные.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему во время погружения утонул турист в Геленджике. Все версии указывают на вину организаторов и инструктора, ведь именно они отвечали за безопасность, но не смогли ее обеспечить в должной мере.

Сотрудники, к примеру, обязаны спрашивать перед погружением о здоровье клиента, где-то даже предлагают заполнить медицинскую анкету. Интересовались ли самочувствием мужчины в Геленджике, предстоит выяснить следователи. Вопросов к центру у них скопилось очень много.

