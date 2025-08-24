Четыре человека пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса в Москве

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 27 0

В результате столкновения одна из машин опрокинулась.

Фото, видео: Известия/112; 5-tv.ru

На Фрунзенской набережной в районе дома № 26 в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Об этом 24 августа сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

По данным ведомства, в результате столкновения одна из машин опрокинулась. На месте работают оперативные службы города, при этом движение на данном участке не затруднено.

Как уточняет источник 5-tv.ru, одним из участников аварии стал микроавтобус. В результате происшествия пострадали четыре человека. На кадрах, опубликованных 5-tv.ru, видно перевернутое транспортное средство.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Сочи 17 августа произошло дорожно-транспортное происшествие: легковой автомобиль УАЗ «Патриот», перевозивший туристов, перевернулся. По информации регионального управления Следственного комитета, возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности для жизни и здоровья граждан.

Правоохранительные органы проводят расследование, выясняя все детали произошедшего и беседуя с людьми, которые стали свидетелями инцидента.

