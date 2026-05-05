«Все хорошо»: рэпер Navai прокомментировал аварию с Ferrari в Москве

На опубликованных кадрах с места происшествия было видно, что передняя часть спортивной иномарки полностью разрушилась, также отлетело одно из колес.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Рэпер Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров), попавший в аварию на Зубовском бульваре в Москве, сообщил, что не получил травм. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru.

По его словам, он чувствует себя нормально после происшествия.

«Все хорошо», — заявил рэпер в ответ на вопрос корреспондента об аварии.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, с места ДТП эвакуировали сильно поврежденный автомобиль Ferrari, принадлежавший артисту. На опубликованных кадрах было видно, что передняя часть спортивной иномарки полностью разрушилась, также отлетело одно из ее колес.

По имеющейся информации, после аварии водителя доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Директор исполнителя Рауф Гасанов пояснил, что причиной случившегося могли стать проблемы с колесами, из-за которых автомобиль потерял сцепление с дорогой. Он подтвердил, что за рулем находился Бакиров.

Предварительно установлено, что машина двигалась на высокой скорости без государственных номеров. Во время резкого перестроения ее занесло: сначала автомобиль врезался в бордюр, затем столкнулся с деревом и дорожным знаком.

В данный момент сотрудники полиции продолжают проверку. В столичном департаменте транспорта отметили, что водителю может грозить штраф и лишение водительских прав за грубое нарушение правил дорожного движения, а также возможные требования о возмещении ущерба городской инфраструктуре.

