Нервирующий недуг: как избавиться от икоты тремя простыми способами

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 39 0

У детей она может появляться из-за переохлаждения организма или стресса.

Фото: 5-tv.ru

Врач-терапевт Чернышова: причиной икоты может быть опухоль мозга

Избавиться от икоты иногда бывает крайне трудно. Подобнее об эффективных способах, как с ней попрощаться, в беседе с Life.ru рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По словам эксперта, такое неприятное явление возникает чаще всего при переедании, употреблении газировки или сухой пищи.

У детей икота может появляться из-за переохлаждения организма или стресса. Так называемая «центральная» икота связана с состоянием центральной нервной системы. Ее причины могут быть довольно серьезными — опухоли мозга, травмы головного или шейного отдела спинного мозга. Различаются икоты и по продолжительности — кратковременная, длительная (несколько часов) или упорная (несколько суток). В медицинской практике отмечены случаи, когда икание в форме приступов продолжалось несколько лет.

Серьезного вреда здоровью икота не несет, однако нервирует, часто вызывает бессонницу.

Врач-терапевт Надежда Чернышов выделила три эффективных способа борьбы с надоевшим недугом.

  1. Пить прохладную воду небольшими глотками;
  2. Сделать глубокий вдох, зажать нос и рот и затем попытаться выдохнуть с закрытыми дыхательными путями;
  3. Съесть чайную ложку сахара, не запивая.

В отдельных случаях слишком продолжительной икоты эксперт посоветовала обратиться к врачу.

