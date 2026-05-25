Кассационный суд зарегистрировал жалобы на приговор Блиновской

Создательница «марафонов желаний» отбывает наказание в отряде женской исправительной колонии № 1 во Владимирской области.

Елена Блиновская и ее защита подали жалобы — что известно

Второй кассационный суд общей юрисдикции зарегистрировал жалобы адвокатов Елены Блиновской, осужденной за уклонение от уплаты налогов через искусственное дробление бизнеса и последующее отмывание средств. Об этом ТАСС сообщил источник в суде.

По словам информатора, вместе с защитой кассационные жалобы подали сама создательница «марафонов желаний», а также Мария Ознобихина — арбитражный управляющий блогера и ее семьи в рамках дела о банкротстве.

«Все жалобы зарегистрированы в кассации без истребования материалов уголовного дела в отношении осужденной Блиновской из нижестоящих судов: районного суда и апелляционной инстанции», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, дата судебного заседания, на котором будут рассмотрены жалобы, пока не назначена.

Блиновская после оглашения апелляционного определения этапирована во Владимирскую область, где отбывает наказание в отряде женской исправительной колонии № 1.

Ранее 5-tv.ru писал, что у Елены Блиновской есть шансы на сокращение срока или условно-досрочное освобождение (УДО) за счет зачета времени в СИЗО и под домашним арестом. Однако решение еще не принято.

Блогер находится в колонии во Владимирской области, где ей предстоит провести еще более года. Она видится с детьми и ведет с ними переписку, так как звонки запрещены.

У отца Блиновской арестовано все имущество. Он продал квартиру за 90 миллионов рублей для погашения ее долгов, что одобрили налоговая и прокуратура.

