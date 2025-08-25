Гонки автомобилей на солнечных батареях проходят в Австралии

В Австралии стартовали пожалуй самые необычные и инновационные гонки в мире. В заезде участвуют машины, которые работают исключительно на солнечной энергии. Им предстоит преодолеть три тысячи километров в суровых условиях.

Бороться за победу будут команды из 17 стран. В основном, это студенты, которые сами собрали высокотехнологичные авто.

Организаторы заявляют, что такие заезды безопасны для планеты. А еще развивают отрасль, ведь ноу-хау потом нередко появляются в обычных электрокарах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.