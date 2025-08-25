Пробки — больше не проблема: в Словакии разработали летающую машину

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 19 0

Автомобиль способен преодолевать до тысячи километров.

В Словакии разработали летающую машину

Фото: Кадр из программы «Наука и техника», РЕН ТВ

В Словакии разработали летающий автомобиль, который готовится к выходу на рынок. Об этом сообщает The Sun.

По данным издания, дальность полета машины достигает примерно тысячи километров, а в качестве топлива используется бензин. Разработчики отметили, что транспорт можно оставлять на стандартных парковочных местах. Для полета требуется лишь доставить автомобиль на аэродром, разложить крылья и взлететь, а после посадки продолжить движение по дорогам в привычном режиме.

Сейчас модель рассчитана на двух пассажиров. Вместе с тем производители уже заняты созданием трехместного варианта.

Проект появился в Словакии, где инженерные команды активно развивают идеи трансформации транспорта. В планах также создать не только летательный, но и плавающий автомобиль.

По словам создателей, новые разработки могут стать началом целой линейки универсальных машин. Это открывает возможность для кардинальных изменений в сфере городского и междугороднего передвижения.

