Тейлор Свифт объявила о помолвке с футболистом Тревисом Келси

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Эксперт оценил стоимость кольца, подаренного звезде, примерно в один миллион долларов.



Фото: www.globallookpress.com/Chris Young

Американская певица Тейлор Свифт объявила о помолвке с футболистом «Канзас-Сити Чифс» Тревисом Келси. Этим она поделилась с поклонниками в соцсети.

Соответствующий снимок звезда выложила в своем блоге. На фотографии она находится в окружении роз и в объятьях избранника. Также исполнительница добавила подпись.

«Ваша учительница английского и ваш учитель физкультуры женятся», — отметила она.

Уточнялось, что удалось выяснить стоимость помолвочного кольца знаменитости. Украшение в десять карат оценили примерно в один миллион долларов (около 80 миллионов рублей). Так написало издание Page Six со слов гендиректора одного из частных продавцов алмазов в США Аджая Ананда.

Как заменили в источнике, камень, виднеющийся на кольце, из желтого золота. На нем ручная гравировка.

Свифт и Келси состоят в отношениях с октября 2023 года. Они познакомились вовремя выступления Тейлор на домашней арене футбольного клуба «Канзас-Сити Чифс». В то время певица выступала с концертами по Соединенным Штатам в ходе турне The Eras Tour. Позже ее также заметили на матче «Канзас-Сити Чифс».

Ранее, писал 5-tv.ru, сеть взорвалась обсуждениями возможной свадьбы Тэйлор Свифт.

