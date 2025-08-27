Тейлор Свифт объявила о помолвке с футболистом Тревисом Келси
Эксперт оценил стоимость кольца, подаренного звезде, примерно в один миллион долларов.
Фото: www.globallookpress.com/Chris Young
Американская певица Тейлор Свифт объявила о помолвке с футболистом «Канзас-Сити Чифс» Тревисом Келси. Этим она поделилась с поклонниками в соцсети.
Соответствующий снимок звезда выложила в своем блоге. На фотографии она находится в окружении роз и в объятьях избранника. Также исполнительница добавила подпись.
«Ваша учительница английского и ваш учитель физкультуры женятся», — отметила она.
Уточнялось, что удалось выяснить стоимость помолвочного кольца знаменитости. Украшение в десять карат оценили примерно в один миллион долларов (около 80 миллионов рублей). Так написало издание Page Six со слов гендиректора одного из частных продавцов алмазов в США Аджая Ананда.
Как заменили в источнике, камень, виднеющийся на кольце, из желтого золота. На нем ручная гравировка.
Свифт и Келси состоят в отношениях с октября 2023 года. Они познакомились вовремя выступления Тейлор на домашней арене футбольного клуба «Канзас-Сити Чифс». В то время певица выступала с концертами по Соединенным Штатам в ходе турне The Eras Tour. Позже ее также заметили на матче «Канзас-Сити Чифс».
