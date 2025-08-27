Ракова рассказала об уникальном методе внутриутробного лечения

Специалисты перинатального центра Городской клинической больницы № 31 им. академика Г.М. Савельевой помогли беременной с редким заболеванием родить здорового ребенка. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Иммунитет женщины воспринимал эритроциты плода как чужеродные и стремительно разрушал их — это могло привести к серьезным осложнениям. Чтобы восполнить запас кровяных телец, врачи провели ребенку пять переливаний крови в утробе матери. Под контролем медиков женщина смогла доносить ребенка до 37 недели — родилась здоровая девочка.

«Мощный инфраструктурный каркас столичной медицины и новейшее оборудование позволяют нам не только диагностировать патологии плода на ранних сроках, но и применять уникальные методы внутриутробного лечения», — отметила заммэра.

Ракова подчеркнула, что специалисты больницы имени Савельевой имеют большой опыт ведения беременных с таким редким иммунным заболеванием как резус-сенсибилизация. За женщиной в течение всей беременности наблюдали врачи, которые специализируются на таких случаях.

Перинатальный центр ГКБ № 31 имени академика Г.М. Савельевой — одно из ведущих медицинских учреждений Москвы в сфере акушерства, гинекологии и неонатологии. Он работает в едином комплексе с Центром женского здоровья. Это позволяет обеспечить преемственность медицинской помощи и повысить эффективность маршрутизации пациенток. В центре работают более 300 квалифицированных медработников, которые оказывают помощь беременным женщинам, роженицам, новорожденным детям.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.