Правительство продлило запрет на экспорт бензина в России до конца октября

Борис Сатаров
Борис Сатаров

Ограничение вводится для стабилизации цен и обеспечения внутреннего рынка топливом.

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

С 1 сентября в России вступает в силу новый временный запрет на экспорт автомобильного бензина. Ограничение будет действовать до 31 октября включительно. Об этом 27 августа сообщили в правительстве РФ.

«С 1 по 30 сентября 2025 года запрет будет распространяться на всех экспортеров, в том числе на непосредственных производителей нефтепродуктов. С 1 по 31 октября для производителей бензина ограничения будут сняты», — говорится в сообщении кабмина.

В правительстве подчеркнули, что эта мера направлена на поддержание стабильной ситуации на внутреннем рынке топлива. Решение приняли после заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов, которое прошло 25 августа.

Тогда власти объявили о продлении эмбарго для всех участников рынка в рамках соблюдения антимонопольных правил. Также Министерству энергетики поручено отслеживать ценовой баланс и ситуацию в розничном сегменте.

Ранее, 28 июля, правительство одобрило ограничение экспорта бензина до конца августа 2025 года. Эта мера была призвана сохранить стабильность на внутреннем рынке нефтепродуктов и предотвратить рост цен.

Суета у Овнов, баланс у Близнецов: гороскоп для всех знаков на сентябрь 2...

