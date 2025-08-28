«Обычное явление»: родственница невесты убила жениха на свадьбе в Турции

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 37 0

Погибшему было 23 года.

«Обычное явление»: Родственница невесты убила жениха на свадьбе в Турции

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Родственница невесты убила жениха на свадьбе в Турции

В Турции 23-летний жених скончался от ран, полученных в результате «праздничной» стрельбы во время свадьбы. Об этом сообщает агентство Anadolu.

По данным СМИ, выстрел был произведен родственницей невесты. Женщину задержали, а в ее саду правоохранители обнаружили два нелицензированных пистолета. Прокуратура начала расследование обстоятельств происшествия.

«Праздничные выстрелы — обычное явление на свадьбах в северном Причерноморье Турции», — отмечает агентство.

Неделей ранее аналогичный инцидент произошел в соседней провинции, где один человек погиб, а двое были ранены во время свадебной стрельбы. Тогда также были задержаны двое участников, среди которых оказался полицейский. Также в мае 2025 года в Турции два гостя были ранены, когда один из присутствующих случайно выстрелил в толпу. А в июле 2024 года женщина получила тяжелое ранение в голову в результате праздничного огнестрельного происшествия.

Турецкие власти регулярно призывают граждан отказаться от этой традиции, однако подобные случаи все еще встречаются и продолжают приводить к жертвам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.44
-0.09 93.34
-0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:40
В США дайвер нашел на дне реки останки супругов и раскрыл детали их пропажи
11:28
«Обычное явление»: родственница невесты убила жениха на свадьбе в Турции
11:23
«Буду тебя помнить всегда»: в семье Киркорова случилась новая потеря
11:03
Дрейфовавший несколько дней на бочке в Охотском море Валерий Сафронов погиб
10:52
Санду направит 700 наемников в ВСУ в случае своей победы на выборах
10:36
Венгрия подает в суд на совет ЕС

Сейчас читают

«Хотим говорить на своем родном языке»: Виталий Ганчев о «Харьковской весне»
Суд Москвы признал законным продление домашнего ареста блогеру Лерчек
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025