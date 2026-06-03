Язык как часть ДНК: в Кремле обсудили защиту русского от вытеснения и отмены

В Кремле сегодня обсуждали, как сохранить родную речь. И, похоже, систему высшего образования ждут большие перемены. В федеральных вузах страны могут появиться отдельные факультеты русского языка и литературы. Владимир Путин призвал разделить нашу словесность и зарубежную. Какие еще перемены ждут россиян, расскажет корреспондент «Известий» Кирилл Солодков

Большое совещание по русскому языку президент проводит в преддверии Пушкинского дня. Богатейшее наследие, заложенное родоначальником современной словесности, — тот самый культурный код, без которого невозможно представить нацию. В условиях современных вызовов Россия обязана сохранить и преумножить это достояние.

«Впервые в нашей стране появился документ стратегического планирования, определивший приоритетные задачи и основные направления в сфере сохранения, развития и поддержки русского языка. Начинается разработка учебного модуля для вузов „Русский язык как государственный“. Предметом изучения здесь станут в том числе конституционный статус русского языка и вопросы языковой политики России», — сказал Владимир Путин.

Язык — наше главное богатство, часть ДНК, если угодно. А еще — мягкая сила, которую пытаются отменить либо деликатно вытеснить. Актер и режиссер Сергей Безруков с русскими песнями и стихами объездил всю Россию, а вот за границей устроить фестиваль бывает непросто.

«Нам обычно так говорят - мы понимаем, зачем этот проект нужен вам. А зачем нам ваша русская культура на русском языке? Но, собственно, в этом вопросе уже есть ответ. Если такой вопрос возникает, значит, русский язык и русская культура перестали быть для многих естественной частью общей среды. И значит, это пространство нужно заново наполнять живым содержанием — спектаклями, книгами, фильмами, мастер-классами, встречами, человеческим общением», — сказал Сергей Безруков.

Преподавание русского языка и литературы в школах выйдет на качественно иной уровень. Уже готова тестовая партия единых учебников, где помимо традиционных разделов, проверенных временем, появятся и новые параграфы. Язык — живой организм — постоянно меняется, и методики обучения не должны отставать.

По поручению главы государства усилится и качество подготовки самих педагогов. Большая реформа ждет вузы: там могут появиться отдельные факультеты русской филологии.

«Так сложилось, что во многих наших вузах русский язык и литература не имеют отдельного факультета, а русская филология, немецкая, английская — все они, причем на равных, входят в один филологический факультет. И это, очевидно, противоречит представлению о русском языке как об одной из ключевых ценностей современной России», — сказал Владимир Путин.

Россия с ее национальным многообразием — настоящая сокровищница наречий, говоров и диалектов. Многие произведения уральских, кавказских или поморских авторов несправедливо забыты. Уже в этом году будут изданы первые 20 томов новой серии библиотеки литературных шедевров народов России.

Уже 8 сентября страна впервые отметит День языков народов России. А вот неоправданного использования иностранных языков в публичном пространстве должно стать меньше.

Активное использование кириллицы неразрывно связано с навыками чтения. По поручению президента в стране появится День детской книги. А вот некоторые школьные произведения, которые считались детскими, начнут дополнительно повторять уже в старших классах, когда проблемы Онегина, Татьяны и капитанской дочки куда как ближе и понятнее.

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