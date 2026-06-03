Новая травма: Волочкова пострадала на первом же выступлении после операции

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 34 0

Балерина перенесла операцию по замене тазобедренного сустава и не дождалась завершения реабилитации — вернулась на сцену.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Балерина Волочкова ушибла палец на прогоне первого шоу после операции на бедре

Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова не привыкла себя жалеть, но все же рассказала, откуда на безымянном пальце ее левой руки алый кровоподтек. Судя по всему, болезненная травма! Подробностями происшествия балерина поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на fashion show «Славянский взгляд».

Этой весной звезда перенесла серьезное хирургическое вмешательство — немецкие врачи заменили ей тазобедренный сустав. После нескольких лет непроходящих болей Волочкова последовала совету фигуриста, олимпийского чемпиона 2022 года Алексея Ягудина и решилась на операцию. Реабилитацию она проходила уже в России, но не удержалась и вернулась к станку раньше срока.

«Перед репетицией, перед прогоном я очень нервничала. Это случилось в первый день, получается, предыдущий концерт, когда я в первый раз танцевала. Я настолько была в стрессе, потому что я не знала, как выдержит сустав, смогу ли я станцевать. И я начала разогреваться и об лестницу штанкетную ударила палец. Но ничего страшного, все в порядке», — сказала Волочкова.

Прежде балерина признавалась, что операция по замене сустава прошла более чем успешно. Она избавилась от проблемы, не дававшей покоя долгое время, но не послушалась врачей и через три месяца возобновила тренировки, а потом и на сцену вышла. Когда поклонники узнали о перенесенном вмешательстве, Волочкова дала уже 12 концертов, по собственным словам. Звезда отправляет немецким специалистам видео с представлений, чем повергает их в «культурный шок».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анастасия Волочкова осадила нарколога Василия Шурова, нарколога, который предрек ей скорую смерть. По мнению медийного доктора, балерина не проживет и десяти лет, так как алкоголизм радикально повлиял на ее здоровье.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
72.56
1.01 84.61
-1.64
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:33
В Брянской области упавшие обломки БПЛА нанесли травму ребенку
3:20
Эксперты прогнозируют на ПМЭФ-2026 сделки на 6,5 триллиона рублей
3:08
«Компы чиним»: в Москве раскрыли студию, заманивавшую девушек в вебкам-рабство
2:47
«Пошел вон, кожаный»: лебедь выгнал голого купальщика из пруда на Патриарших
2:39
ПМЭФ-2026 стартует в Петербурге: более 100 стран и 20 тысяч гостей
2:27
Язык как часть ДНК: в Кремле обсудили защиту русского от вытеснения и отмены

Сейчас читают

Российских блогеров обманули на десятки миллионов рублей из-за несостоявшихся туров
Новые находки: археологи раскрывают тайны Помпей спустя две тысячи лет
Диабет начинается незаметно: какие симптомы люди игнорируют годами
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео