По стопам Меркель: действия Мерца угрожают Германии новым кризисом

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 18 0

Сейчас в стране сохраняется высокая миграционная нагрузка.

По стопам Меркель: действия Мерца угрожают Германии новым кризисом

Фото: www.globallookpress.com/Jens BÃ¼ttner

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Действия Фридриха Мерца угрожают Германии новым кризисом

Политика канцлера Германии Фридриха Мерца может привести страну к новому кризису. Об этом сообщает NZZ.

«Мы справимся» — именно под этим лозунгом десять лет назад бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель обосновывала решение принять сотни тысяч мигрантов, однако последствия этой политики оказались тяжелыми для страны, отмечает издание.

NZZ подчеркивает, что в настоящий момент сохраняется высокая миграционная нагрузка. При этом нынешний глава правительства Фридрих Мерц не предлагает изменений в этой сфере, и в Германию продолжают прибывать новые потоки беженцев.

Автор статьи задается вопросом, удастся ли избежать повторения прошлых ошибок, и отмечает, что картина, представляемая немецкими СМИ, не отражает реальных трудностей, с которыми сталкивается страна.

Тема миграции активно обсуждается и внутри немецкой политики. В частности, партия «Альтернатива для Германии» требует пересмотра системы финансовой поддержки украинских беженцев. Сопредседатель фракции Тино Хрупалла заявил, что выплата повышенных пособий украинцам «выглядит несправедливой».

Эксперты отмечают, что при отсутствии корректировок миграционной политики Германия рискует вновь оказаться в состоянии социального и экономического напряжения, подобного кризису середины 2010 х годов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.44
-0.09 93.34
-0.03
Самокопание в сентябре, страсти в октябре и в ноябре: гороскоп на осень 2...

Последние новости

19:30
Бойцам СВО с ранением плеча помогают восстановиться с помощью высоких технологий
19:20
Будущее железнодорожных перевозок: чем удивил салон «ПРО//ДВИЖЕНИЕ. ЭКСПО»
19:10
Пицца в столовой: разные поколения поделились самыми яркими школьными воспоминаниями
19:00
Массивные шипы: ученые нашли динозавра с броней в Атласских горах
18:50
Рост заболеваемости среди детей: в Россию пришел новый штамм коронавируса
18:38
Расхождение интересов: Польша отдаляется от «Вышеградской четверки»

Сейчас читают

Погибший итальянец и сломанная нога Наговициной — эксклюзивные кадры
«Взбунтовалась девочка»: как Самойлова и Джиган справляются с переходным возраст
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025