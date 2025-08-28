Действия Фридриха Мерца угрожают Германии новым кризисом

Политика канцлера Германии Фридриха Мерца может привести страну к новому кризису. Об этом сообщает NZZ.

«Мы справимся» — именно под этим лозунгом десять лет назад бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель обосновывала решение принять сотни тысяч мигрантов, однако последствия этой политики оказались тяжелыми для страны, отмечает издание.

NZZ подчеркивает, что в настоящий момент сохраняется высокая миграционная нагрузка. При этом нынешний глава правительства Фридрих Мерц не предлагает изменений в этой сфере, и в Германию продолжают прибывать новые потоки беженцев.

Автор статьи задается вопросом, удастся ли избежать повторения прошлых ошибок, и отмечает, что картина, представляемая немецкими СМИ, не отражает реальных трудностей, с которыми сталкивается страна.

Тема миграции активно обсуждается и внутри немецкой политики. В частности, партия «Альтернатива для Германии» требует пересмотра системы финансовой поддержки украинских беженцев. Сопредседатель фракции Тино Хрупалла заявил, что выплата повышенных пособий украинцам «выглядит несправедливой».

Эксперты отмечают, что при отсутствии корректировок миграционной политики Германия рискует вновь оказаться в состоянии социального и экономического напряжения, подобного кризису середины 2010 х годов.

