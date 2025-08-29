В Южной Корее задержали автора хита Gangnam Style

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 20 0

Артиста обвинили в незаконном получении психотропных препаратов.

Фото: www.globallookpress.com/Ron Sachs

Рэпера PSY, который прославился благодаря вирусному треку Gangnam Style, задержала полиция Южной Кореи. Причиной обвинения стало получение незаконным путем психотропных препаратов, отпускаемых по рецепту. Об этом стало известно из сообщения издания Yonhap.

В источнике уточнили, что музыкант не посещал медицинское учреждение, хотя такие визиты были обязательными для получения разрешения на приобретение лекарств.

«PSY обвиняется в том, что с 2022 года и до недавнего времени получал рецепты на психотропные препараты <…> из университетской больницы в Сеуле без личных посещений, а также в том, что его менеджер и другие третьи лица получали лекарства от его имени», — отметили в публикации.

Помимо знаменитости сотрудники правоохранительных органов задержали и его врача. В свою очередь исполнитель PSY отрицал все обвинения, заявив, что консультации с врачом проходил в удаленном формате.

По словам агентов артиста, певец страдает от хронического расстройства, поэтому вынужден принимать снотворное.

«У PSY диагностировано хроническое расстройство сна, и он принимает снотворное по назначению врача. Рецепта по доверенности не было, хотя в некоторых случаях лекарства от его имени получали третьи лица», — привело слова агентов исполнителя издание Yonhap.

Популярность к рэперу Psy пришла в 2012 году. Песня исполнителя Gangnam Stylе быстро поднялась на вторую строчку американского поп-чарта Billboard Hot 100. При этом клип с танцем в первый раз за всю историю видеохостинга YouTube собрал более миллиарда просмотров.

