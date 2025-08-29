Мать «битцевского маньяка» заявила о невозможности посещать сына в тюрьме

Мать Александра Пичушкина заявила о невозможности посещать сына в тюрьме

Мать «битцевского маньяка» Александра Пичушкина заявила о том, что лишена возможности посещать сына в колонии «Полярная сова», в которой он отбывает пожизненное наказание. Об этом сказано в материалах, попавших в распоряжение РИА Новости.

По данным документам, женщина ограничена в посещениях «из-за дальности исправительного учреждения» — колония находится в Ямало-Ненецком автономном округе.

Александр Пичушкин, известный как «битцевский маньяк» или «убийца с шахматной доской» совершил не менее 49 убийств в Москве, преимущественно в Битцевском лесопарке. Он убивал жертв ударами молотка по голове. У него была поставлена цель — убить 64 человека, что соответствует количеству клеток на шахматной доске.

Пичушкин действовал с 1992 года, но основная серия убийств произошла с 2001 по 2006 годы. Большинство его жертв были знакомы с ним. Их он заманивал в лес под разными предлогами, после чего убивал и прятал тела. Пичушкин был арестован и в 2007 году приговорен к пожизненному заключению.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что «битцевский маньяк» обжаловал отказ в переводе в колонию ближе к Москве. Также он требовал взыскать с Федеральной службы исполнения наказаний 100 тысяч рублей в качестве компенсации за «глубокие морально-нравственные страдания».

