Peoplе: фильм «Обсессия» был снят за 20 дней и 750 тысяч долларов

Хоррор «Обсессия» 26-летнего американского режиссера Карри Баркера превратился в одну из главных киносенсаций 2026 года. Фильм, снятый за скромные по меркам Голливуда 750 тысяч долларов, собрал уже 75 миллионов долларов в мировом прокате. Об этом сообщило People со ссылкой на данные по кассовым сборам.

Особенно удивительным оказался второй уикенд картины. Обычно после громкого старта сборы фильмов ужасов заметно падают. Однако «Обсессия» пошла против правил: в первые выходные она заработала 17,2 миллиона долларов, а во вторые — уже 23,9 миллиона, то есть на 39% больше.

Глава студии Blumhouse Джейсон Блум заявил, что подобного роста у хоррора широкого проката прежде не происходило. В России «Обсессия» вышла в кинотеатрах 21 мая. За первые дни российского проката фильм заработал более 50 миллионов рублей.

О чем фильм «Обсессия»

В центре сюжета — молодой человек по имени Беар, который много лет влюблен в подругу детства Никки. Он приобретает странную игрушку под названием One Wish Willow, способную исполнять желания, и просит, чтобы девушка полюбила его.

Желание действительно сбывается, но романтическая мечта быстро превращается в кошмар. Чувства Никки становятся пугающими и разрушительными, а герой начинает понимать, что некоторые желания имеют слишком высокую цену.

Главные роли в картине исполнили Майкл Джонстон и Инде Наварретт. Также в фильме сыграли Купер Томлинсон, Меган Лоулесс и Энди Рихтер.

Карри Баркер выступил не только режиссером, но и сценаристом и монтажером картины.

Почему «Обсессию» называют главным хоррором года

Фильм получил крайне высокие оценки для жанрового кино. Сейчас рейтинг «Обсессии» на сайте Rotten Tomatoes составляет 96% положительных рецензий критиков.

На платформе говорится, что картина превращает отталкивающую идею в одновременно пугающий, смешной и зрительский хоррор.

Британский журнал Sight and Sound также отметил необычное сочетание жанров в фильме: мрачная история одержимости соединяется с неловким юмором, кровавыми сценами и социальной сатирой.

Критики особенно выделяют игру Инде Наварретт, чья героиня постепенно превращается из объекта романтической мечты в источник ужаса.

Первый серьезный успех пришел к «Обсессии» еще до выхода в широкий прокат. Мировая премьера картины состоялась на Международном кинофестивале в Торонто в сентябре 2025 года в программе Midnight Madness. По итогам зрительского голосования фильм занял второе место среди картин этой программы.

Хоррор за 750 тысяч долларов стал кассовым рекордсменом

Для современной киноиндустрии бюджет «Обсессии» выглядит почти невероятно низким. Картину сняли за 750 тысяч долларов (около 53,7 миллиона рублей) всего за 20 дней.

При этом уже за первый уикенд американского проката фильм заработал сумму, которая более чем в 20 раз превысила затраты на производство.

Во второй уикенд «Обсессия» смогла не только сохранить интерес зрителей, но и увеличить сборы на фоне выхода крупного блокбастера «Мандалорец и Грогу» по вселенной «Звездных войн».

По данным Associated Press, хоррор занял второе место в североамериканском прокате и показал необычный рост благодаря ажиотажу в социальных сетях и зрительским рекомендациям.

Если интерес аудитории сохранится, «Обсессия» может стать одним из самых прибыльных малобюджетных хорроров последних лет. Картину уже сравнивают с «Паранормальным явлением», которое в 2009 году при бюджете в несколько тысяч долларов превратилось в мировой прокатный феномен.

Кто такой Карри Баркер

До выхода «Обсессии» Карри Баркер был известен прежде всего как участник YouTube-дуэта That’s A Bad Idea, который создавал комедийные скетчи и короткие фильмы вместе с Купером Томлинсоном.

Настоящим прорывом для Баркера стал хоррор Milk & Serial, который он снял всего за 800 долларов и бесплатно разместил на YouTube.

Картина о пранкерах, столкнувшихся с настоящим ужасом, быстро привлекла внимание аудитории и представителей киноиндустрии. В ней Баркер был режиссером, сценаристом, монтажером, композитором и одним из актеров.

После успеха интернет-фильма Баркер получил возможность снять «Обсессию» для большого экрана. Как писал The New Yorker, после премьеры в Торонто вокруг картины началась борьба дистрибьюторов, а права на прокат приобрела Focus Features. По данным издания, сумма сделки составила 15 миллионов долларов.

Почему успех «Обсессии» важен для Голливуда

История Карри Баркера показывает, как меняется путь молодых режиссеров в большую киноиндустрию. Раньше начинающему постановщику требовались годы работы на студиях, профильное образование или удачное знакомство с продюсерами.

Теперь фильм, снятый почти без бюджета и опубликованный в интернете, может стать визитной карточкой для крупного голливудского проекта.

«Обсессия» также подтверждает давнюю закономерность жанра: хорроры остаются одним из немногих видов кино, где небольшие производственные затраты способны обернуться огромной прибылью. Для зрителя важнее не дорогие спецэффекты, а оригинальная идея, напряжение и эффект, который заставляет обсуждать картину после просмотра.

Успех фильма уже повлиял на карьеру Баркера. По данным Decider, режиссер должен заняться новой версией хоррора «Техасская резня бензопилой» для студии A24. Кроме того, вместе с постоянным соавтором Купером Томлинсоном он работает над новым фильмом ужасов Anything but Ghosts.

Сможет ли «Обсессия» стать новым «Паранормальным явлением»

Пока окончательные сборы фильма неизвестны: «Обсессия» продолжает идти в кинотеатрах, в том числе в России. Однако уже сейчас картина окупила производственный бюджет во много раз и установила редкое достижение для хоррора, увеличив кассу во второй уикенд вместо ожидаемого падения.

Фильм Карри Баркера показал, что для превращения в громкое кинособытие необязательно иметь бюджет в сотни миллионов долларов. Иногда достаточно одной пугающей идеи, молодого автора с опытом съемок для интернета и зрителей, которые выходят из кинотеатра с желанием немедленно рассказать о просмотренном другим.

Именно поэтому «Обсессию» сегодня называют одним из главных хорроров года: малобюджетный фильм зумера сумел испугать публику, покорить критиков и поставить Голливуд перед фактом — новый режиссер ужасов уже появился.

