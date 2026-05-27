Вам улыбаются, а потом оскорбляют? Что стюардессы на самом деле говорят о пассажирах

Daily Mail: стюардессы и бортпроводники могут обсуждать пассажиров между собой

Пассажиры входят в самолет, слышат вежливое «добро пожаловать», ищут свое место и уверены: стюардесса и бортпроводник думают только о безопасности и сервисе.

Но за закрытой шторкой кухни экипаж может обсуждать тех, кто уже оказался в салоне. Один пассажир для бортпроводника — красавчик, которому хочется подарить напиток. Другой — человек, занявший половину ряда. Третий — настолько раздражающий, что стюардесса предупреждает о нем коллег всего одним словом.

Что на самом деле думают о пассажирах бортпроводники, какие прозвища могут звучать в самолете и какую фразу пассажиру лучше никогда не слышать — в материале 5-tv.ru.

О неофициальном языке экипажа рассказало издание Daily Mail. При этом речь идет не об обязательных командах всех авиакомпаний, а о сленге и сигналах, которые могут использовать отдельные стюардессы и бортпроводники.

Красавчик на борту

Оказывается, стюардесса может выделить симпатичного пассажира. Если бортпроводник увидела человека, который ему понравился, в разговоре коллег может появиться имя «Боб» («Bob»).

Оно вовсе не обязательно означает, что пассажир действительно представился Бобом: за коротким словом может скрываться выражение «Babe On Board» («Малышка на борту»).

Так стюардесса может сообщить коллегам, где сидит понравившийся пассажир, не обсуждая его внешность вслух. Бортпроводники признавались: к такому пассажиру могут отнестись особенно приветливо, дать небольшой бонус или даже оставить номер телефона на салфетке.

Пассажиры могут получить еще один скрытый комплимент. Если во время выхода из самолета стюардесса говорит не привычное «до свидания», а английское «Cheerio» («Пока», используется в неформальной обстановке) это тоже может быть игрой экипажа.

Так бортпроводник дает понять коллеге, что уходящий пассажир ему понравился. Главное условие такой шутки — сказать фразу с невозмутимым лицом, пока пассажиры идут к выходу из самолета и ничего не подозревают.

Совсем не VIP

Куда неприятнее услышать, что стюардесса или бортпроводник назвали пассажира «VIP». В обычной жизни эти буквы ассоциируются с важным гостем, бизнес-залом и привилегиями. В неофициальном языке экипажа самолета такое сокращение может иметь противоположный смысл — «Very Irritating Passenger», то есть «Очень раздражающий пассажир».

Подобное прозвище могут получить пассажиры, которые бесконечно вызывают бортпроводника, требуют особого обслуживания, грубят, демонстративно недовольны всем в самолете или уверены, что стюардесса обязана немедленно выполнять любые капризы. Назвать такого человека при нем неприятным словом экипаж не может, зато нейтральное «VIP» звучит вполне прилично.

Еще жестче прозвище «Филипп» («Philip»). Оно является маскировкой фразы «Passenger I’d Like to Punch» — пассажир, которого хочется ударить. Так бортпроводник может обозначить человека, чье поведение уже не просто раздражает, а доводит экипаж самолета до предела.

Это не значит, что стюардесса действительно собирается вступать в конфликт: скорее, такое слово позволяет коллегам понять, кому в салоне стоит уделить особое внимание.

«Русалка» в креслах

Пассажиры раздражают экипаж не только грубостью. В самолете человеку иногда достаточно занять больше пространства, чем ему положено, чтобы получить отдельное прозвище. «Mermaid», то есть «русалка». Так бортпроводник может назвать пассажира, который растянулся на свободных креслах или специально устроился так, чтобы никого не пускать рядом.

На земле пассажиры тоже могут попасть во внутренний словарь авиационных сотрудников. «Gate lice» — буквальное «вши у выхода» — грубое прозвище для тех, кто заранее толпится у выхода на посадку, перекрывает проход и мешает пассажирам, которых уже пригласили пройти в самолет.

Есть и слово «Spinner» («вращающийся») — им могут обозначать пассажира, который после посадки оказывается в полной растерянности: ходит по салону, не может найти ряд, разворачивается с сумками в узком проходе и задерживает других людей.

Кого попросят помочь

Не все обозначения пассажиров звучат обидно или кокетливо. В самолете бортпроводник должен быстро оценивать людей, которые могут пригодиться в чрезвычайной ситуации. Для этого существует сокращение ABP — «Able-Bodied Passenger»: так бортпроводники обозначают физически крепкого пассажира, которого при необходимости можно привлечь к помощи экипажу в экстренной ситуации.

Такой пассажир может провести весь перелет, не подозревая, что бортпроводник уже оценил его как потенциального помощника.

Для экипажа самолет — не только пространство, где нужно разнести напитки и улыбнуться при посадке. Стюардесса и бортпроводник следят, кто нервничает, кто может создать конфликт, кому стало плохо и кто способен прийти на помощь.

Самые страшные слова

Некоторые слова в самолете связаны уже не с мнением о пассажирах, а с бедой на борту. Одно из самых пугающих обозначений — «Код 300» или «Ангел». Так называют ситуацию, когда в самолете умер пассажир.

Фраза звучит спокойно и почти безобидно: обычные пассажиры могут решить, что стюардесса и бортпроводник обсуждают обслуживание или посадку. На самом деле экипаж таким образом может сообщать о трагедии, стараясь не вызвать панику в салоне самолета.

Еще один серьезный сигнал — «7500». Это уже не прозвище, которым стюардесса награждает неприятного пассажира, а авиационный код, связанный с незаконным вмешательством и угрозой безопасности самолета. Если в салоне обычные пассажиры не должны понимать, что происходит, то на земле такой сигнал требует немедленной реакции.

Менее катастрофично, но тоже тревожно звучит «Код желтый». Его связывают с ситуацией, когда пассажиру стало плохо, однако немедленной угрозы жизни пока нет.

А «Пан-Пан» указывает на то, что в самолете возникла срочная проблема, например техническая неисправность или медицинская ситуация, но непосредственной катастрофической опасности нет.

