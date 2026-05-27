Россия и Китай заключили соглашение между прокуратурами

С самыми опасными преступлениями в мире Россия и Китай будут бороться вместе. Сегодня подписан новый меморандум между надзорными ведомствами. Генпрокурор Александр Гуцан отметил, что важно расширять прямые контакты между Москвой и Пекином, о чем ранее говорили и лидеры двух стран.

«Уже сейчас очевидна необходимость расширения перечня преступлений, охваченных концепцией, для обеспечения суверенного цифрового пространства. Считаю необходимым продолжить совместные усилия России и Китая для конструктивного решения данной задачи на международной арене», — заявил Александр Гуцан.

Особое внимание уделят борьбе с терроризмом, киберпреступлениям и отмыванию коррупционных доходов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Гуцан призвал беречь историческую память и не допускать попыток оправдания нацистских преступников. По его словам, общая задача страны — сохранить правду о событиях войны, не позволить обелять зверские злодеяния нацистов и действия их пособников.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.