Чемпионка по верховой езде найдена мертвой в Великобритании

Диана Кулманакова
Тело спортсменки обнаружили спустя несколько часов после празднования свадебной годовщины.

Чемпионка по верховой езде найдена мертвой после годовщины в Великобритании

Фото: www.globallookpress.com/Marcin Nowak

Британская чемпионка по верховой езде Эбигейл Гарсайд была найдена мертвой всего через несколько часов после того, как отпраздновала годовщину свадьбы с мужем на спа-курорте. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Накануне спортсменка вместе с мужем Сэмюэлем отметила первую годовщину свадьбы в Северном Йоркшире. Супруги делились в соцсетях фотографиями из джакузи с бокалами шампанского

«Прекрасный день в Харрогейте, где мы с любимым празднуем первую годовщину нашей свадьбы», — написала Гарсайд.

Утром на следующий день ее тело обнаружили в саду в центре курортного города. В полиции уточнили, что пока никаких подозрительных обстоятельств, связанных с ее смертью, не обнаружено. Детали ее смерти не разглашаются. Отмечается, что у Эбигейл не было проблем со здоровьем.

«Мой абсолютный мир, мой лучший друг и моя прекрасная любимая жена. Я буду любить тебя вечно, и ты никогда не покинешь мое сердце», — написал Сэмюэль Гарсайд, рассказывая о трагедии.

Эбигейл Гарсайд в 2019 году выиграла престижную выставку «Лошадь года». Клуб Ribble Valley Riding Club, членом которого она являлась в течение 20 лет, выразил глубочайшее сожаление в связи с ее утратой.

