Работа мечты: в каких сферах россияне получают зарплату свыше 200 тысяч рублей

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 38 0

Лидерами оказались вовсе не IT-специалисты.

Какие профессии в России с самой большой зарплатой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Росстат: в России зарплата свыше 200 тысяч рублей зафиксирована в пяти отраслях

В пяти отраслях российской экономики в марте 2026 года средние зарплаты превысили отметку в 200 тысяч рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Лидером по уровню доходов сотрудников оказалась финансовая и страховая сфера — здесь специалисты в среднем зарабатывают 314 тысяч рублей в месяц.

Следом идут сферы добычи нефти и газа, а также информационных технологий и связи. В этих направлениях средний заработок достигает 226 тысяч рублей.

Работники отрасли воздушного и космического транспорта получают в среднем 223 тысячи рублей. ТОП высокооплачиваемых сфер замыкает производство табачных изделий с показателем в 218 тысяч рублей.

При этом средний размер заработной платы по всей России составил 112 654 рубля.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России Владимир Путин заявил о том, что реальные зарплаты в российской экономике за последние пять лет выросли более чем на 30%.

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