Суд обязал маркетплейс вернуть россиянке деньги за случайный заказ

Черемушкинский районный суд Москвы встал на сторону покупательницы, с карты которой списали 139 тысяч рублей за заказ, случайно оформленный ее полуторагодовалой дочерью. Об этом сообщается в материалах суда.

«Суд находит установленной и доказанной вину ответчика в причинении истцу морального вреда отказом от отмены заказа и начислением задолженности по оплате стоимости возврата товара», — говорится в решении.

Инцидент разгорелся после того, как ребенок активировал оформление покупки в мобильном приложении. Женщина сразу после оформления попыталась отменить заказ, направив обращения в службу поддержки, однако получила отказ.

Представители маркетплейса сообщили, что заказ уже был передан в обработку и отмена невозможна. После истечения срока хранения товаров в пункте выдачи с банковской карты истицы была списана полная стоимость заказа, а также сформирован отрицательный баланс.

Суд признал действия компании незаконными и постановил взыскать с маркетплейса стоимость товара, компенсацию морального вреда, штраф и судебные расходы, включая нотариальные издержки.

Ранее 5-tv.ru писал, что маркетплейсы стали конкурентами банков в борьбе за клиента.

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