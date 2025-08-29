Девушка пострадала из-за взрыва гранаты в Туле

Правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело.

В Туле из-за взрыва гранаты в квартире пострадала девушка

Фото: Известия/Стрингер Андрей Синчугов

В Туле 23-летняя девушка оказалась в больнице из-за взрыва гранаты прямо в квартире. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Эпизод произошел на улице Кутузова. Мужчина взорвал гранату во время ссоры с пострадавшей. Ранее он обвинялся в хранении наркотических веществ.

На место происшествия срочно прибыли экстренные службы. Девушку сразу доставили в медицинское учреждение, а мужчину задержали сотрудники полиции и возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.

«Пострадавшую госпитализировали с множественными осколочными ранениями ног», — сообщает источник.

На данный момент состояние пострадавшей стабилизировалось и ее жизни ничего не угрожает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что «Ангарскому маньяку» Михаилу Попкову присудили девять с половиной лет лишения свободы за убийство женщины в 2011 году. Он встретил женщину в парке и между ними завязался конфликт, после чего он стал избивать незнакомку и несколько раз ударил ее топором по голове. После убийства Попков оттащил тело жертвы в нежилое здание, облил его горючей жидкостью, поджег и скрылся.

