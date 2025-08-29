Девушка пострадала из-за взрыва гранаты в Туле

Правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело.
Фото: Известия/Стрингер Андрей Синчугов
В Туле 23-летняя девушка оказалась в больнице из-за взрыва гранаты прямо в квартире. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Эпизод произошел на улице Кутузова. Мужчина взорвал гранату во время ссоры с пострадавшей. Ранее он обвинялся в хранении наркотических веществ.
На место происшествия срочно прибыли экстренные службы. Девушку сразу доставили в медицинское учреждение, а мужчину задержали сотрудники полиции и возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.
«Пострадавшую госпитализировали с множественными осколочными ранениями ног», — сообщает источник.
На данный момент состояние пострадавшей стабилизировалось и ее жизни ничего не угрожает.
