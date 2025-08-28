«Ангарский маньяк» получил новый срок за убийство 2011 года

Михаил Попков получил новый срок за убийство 2011 года

«Ангарскому маньяку» Михаилу Попкову, который обвиняется в убийстве женщины в 2011 году, присудили 9,5 лет лишения свободы. Об этом сообщила прокуратура Иркутской области в Telegram-канале.

«Суд приговорил подсудимого к 9,5 годам лишения свободы, по совокупности с ранее вынесенными приговорами ему назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима», — говорится в публикации

Отмечается, что новый срок касается событий мая 2011 года. Тогда «ангарский маньяк» увидел в парке незнакомую женщину 36 лет. Между жертвой и преступником завязался конфликт, во время которого Попков стал избивать незнакомку и несколько раз ударил ее топором по голове.

После совершенного убийства «ангарский маньяк» оттащил тело жертвы в нежилое здание, облил его горючей жидкостью, поджег и скрылся.

Михаил Попков в период с 1992 по 2011 год совершил не менее 86 убийств в Иркутской области, в Ангарске и его окрестностях. Жертвами Попкова были в основном женщины, которых он выслеживал, предлагая подвезти, а затем увозил в лес и убивал.

Его арестовали в 2012 году благодаря результатам молекулярно-генетической экспертизы. В 2015 году Попкова осудили за 22 убийства и дали ему первый пожизненный срок. Второй приговор ему вынесли через три года.

