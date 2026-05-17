В результате атаки дронов ВСУ на Москву пострадали 12 человек
За сутки силы ПВО России сбили более 120 вражеских беспилотников.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов
Во время попыток атак беспилотников Вооруженных сил Украины на Москву ранения получили 12 человек. Об этом 17 мая сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, большая часть пострадавших находилась возле проходной Московского нефтеперерабатывающего завода. Технологический процесс предприятия нарушен не был.
Также в результате падения обломков повреждения получили три жилых дома.
Собянин отметил, что силы ПВО Минобороны продолжают отражать массированную атаку беспилотников. За последние сутки было уничтожено более 120 вражеских БПЛА.
На местах происшествий работают экстренные службы.
ВСУ регулярно предпринимают попытки атак российских регионов с помощью беспилотников. Под удары нередко попадают гражданская инфраструктура, жилые дома и мирные жители.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Химках из-за атаки дрона ВСУ погибла женщина.
