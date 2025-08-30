Октябрь объявлен месяцем московской промышленности

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 34 0

В производственном секторе столицы работают больше 4,5 тысяч предприятий.

Октябрь 2025 года объявлен месяцем московской промышленности

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Октябрь 2025 года объявлен месяцем промышленности в Москве. Об этом рассказал столичный мэр Сергей Собянин в личном блоге в мессенджере MAX.

В Москве открыто свыше 4,5 тыс. предприятий, к числу которых каждый год добавляется еще около 150 производств, напоминает градоначальник. В этой отрасли заняты более 750 тысяч человек, то есть каждый десятый работающий житель столицы.

Сергей Собянин поделился деталями программы грядущего месяца промышленности. Так, например, 7 октября в Москве состоится праздничный концерт, в рамках которого пройдет награждение заслуженных работников сферы, а кроме того, столица проведет награждение лауреатов Национальной премии «Лучший промышленный дизайн России». Москвичей ждут лекции ведущих экспертов области и многие другие мероприятия.

Ранее Сергей Собянин рассказывал о развитии производства активных компонентов для лекарств в Москве — показатели выросли почти вдвое. Об этом писал 5-tv.ru. Наращивание производства снижает зависимость от импорта и повышает конкурентоспособность российских лекарственных средств на мировом рынке. А в скором времени в Москве будет создано 134 уникальных препарата, 49 из которых Россия ранее не выпускала.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.33
0.04 94.05
0.56
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:01
«Однозначно»: депутат Дмитрук о причастности Зеленского к убийству Парубия
14:39
«Должен был поправить материальное положение»: Юрий Антонов о проблемах с деньгами у Элтона Джона
14:16
Народные приметы на 1 сентября: что можно и что нельзя делать в День знаний
13:56
«Нет никакого желания слушать»: Юрий Антонов откровенно высказался о современных артистах
13:36
Октябрь объявлен месяцем московской промышленности
13:16
Уникальный случай: врачи больницы в Москве спасли женщину с редкой врожденной аномалией организма

Сейчас читают

Бывший председатель Верховной рады Андрей Парубий убит во Львове
Любовь Успенская не в восторге от избранника дочери: «Он не тянет»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025