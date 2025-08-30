Октябрь объявлен месяцем московской промышленности

Октябрь 2025 года объявлен месяцем промышленности в Москве. Об этом рассказал столичный мэр Сергей Собянин в личном блоге в мессенджере MAX.

В Москве открыто свыше 4,5 тыс. предприятий, к числу которых каждый год добавляется еще около 150 производств, напоминает градоначальник. В этой отрасли заняты более 750 тысяч человек, то есть каждый десятый работающий житель столицы.

Сергей Собянин поделился деталями программы грядущего месяца промышленности. Так, например, 7 октября в Москве состоится праздничный концерт, в рамках которого пройдет награждение заслуженных работников сферы, а кроме того, столица проведет награждение лауреатов Национальной премии «Лучший промышленный дизайн России». Москвичей ждут лекции ведущих экспертов области и многие другие мероприятия.

Ранее Сергей Собянин рассказывал о развитии производства активных компонентов для лекарств в Москве — показатели выросли почти вдвое. Об этом писал 5-tv.ru. Наращивание производства снижает зависимость от импорта и повышает конкурентоспособность российских лекарственных средств на мировом рынке. А в скором времени в Москве будет создано 134 уникальных препарата, 49 из которых Россия ранее не выпускала.

