Производство активных компонентов для лекарств в Москве выросло почти вдвое

Алексей Мокряков
Алексей Мокряков

Столица стала ведущим центром развития отечественной фармацевтической отрасли.

Производство активных компонентов для лекарств в Москве выросло почти вдвое

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

За полгода выпуск так называемых фармацевтических субстанций (главных активных компонентов лекарственных средств, которые отвечают за лечебное действие. — Прим. ред.) в Москве вырос почти вдвое. Об этом в своем блоге рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Сегодня в столице работает более 300 предприятий отрасли… Здесь выпускают фармацевтические субстанции, которые используют для производства лекарств от онкологических, аутоиммунных, сердечно-сосудистых и гормональных заболеваний. За первое полугодие 2025 года производство фармацевтических субстанций в столице выросло почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2024-го», — уточнил градоначальник.

Сергей Собянин напомнил, что наращивание производства снижает зависимость от импорта и повышает конкурентоспособность российских лекарственных средств на мировом рынке. А в скором времени в Москве будет создано 134 уникальных препарата, 49 из которых Россия ранее не выпускала.

Ранее мэр столицы рассказывал, что в Москве разработали и запустили логистического лабораторного робота. Его слова передавал 5-tv.ru. В рамках тестирования «механический помощник» будет загружать в свою тележку материалы для исследований, а также выгружать их. Сейчас эту работу выполняет несколько людей, отрываясь от более важных задач.

