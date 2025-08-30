Денег нет: Каллас заявила о нехватке средств у ЕС для помощи Украине

Каллас заявила о нехватке средств у ЕС для помощи Украине

Страны Евросоюза испытывают недостаток средств для продолжения финансовой поддержки Украины. Об этом 30 августа сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас по итогам неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Копенгагене.

«Министры признали необходимость решения проблемы дефицита финансирования Украины и привлечения России к ответственности за военные разрушения. Для достижения этой цели крайне важно исследовать все доступные пути, одновременно минимизируя потенциальные риски», — отметила Каллас.

Она также подчеркнула, что в ЕС пока нет консенсуса по поводу использования замороженных активов России для помощи Украине.

Член комитета Европарламента по обороне и безопасности Ганс Нойхофф 29 августа в интервью «Известиям» сообщил, что ЕС ищет дополнительные средства для поддержки Киева, так как имеющиеся фонды практически исчерпаны.

Ранее, 17 августа, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 19-й пакет санкций против России будет готов в начале сентября. По ее словам, Европа продолжит оказывать экономическое давление на РФ и ужесточать ограничения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.