Денег нет: Каллас заявила о нехватке средств у ЕС для помощи Украине

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 16 0

Европейские министры снова не пришли к единому мнению.

Денег нет: Каллас заявила о нехватке средств у ЕС для помощи Украине

Фото: Reuters/Thomas Traasdahl

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Каллас заявила о нехватке средств у ЕС для помощи Украине

Страны Евросоюза испытывают недостаток средств для продолжения финансовой поддержки Украины. Об этом 30 августа сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас по итогам неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Копенгагене.

«Министры признали необходимость решения проблемы дефицита финансирования Украины и привлечения России к ответственности за военные разрушения. Для достижения этой цели крайне важно исследовать все доступные пути, одновременно минимизируя потенциальные риски», — отметила Каллас.

Она также подчеркнула, что в ЕС пока нет консенсуса по поводу использования замороженных активов России для помощи Украине.

Член комитета Европарламента по обороне и безопасности Ганс Нойхофф 29 августа в интервью «Известиям» сообщил, что ЕС ищет дополнительные средства для поддержки Киева, так как имеющиеся фонды практически исчерпаны.

Ранее, 17 августа, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 19-й пакет санкций против России будет готов в начале сентября. По ее словам, Европа продолжит оказывать экономическое давление на РФ и ужесточать ограничения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.33
0.04 94.05
0.56
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:19
Денег нет: Каллас заявила о нехватке средств у ЕС для помощи Украине
18:57
Путин увеличил число стипендий для молодых ученых и конструкторов
18:38
Хуситы подтвердили гибель главы правительства в результате удара Израиля
18:19
В Москве пройдет «Марафон добрых дел» с обучением первой помощи
17:58
Два человека погибли, десятки — пострадали: поезд сошел с рельсов в Египте
17:39
Москвичи посетили столичные парки около 89 миллионов раз за лето

Сейчас читают

Мирошник: убийство Парубия можно назвать зачисткой политического поля
«Однозначно»: депутат Дмитрук о причастности Зеленского к убийству Парубия
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025