Разработаны системы: Сальдо о защите трассы «Новороссия» от атак ВСУ

Капитальный ремонт дороги уже завершен.
Фото: © РИА Новости/Александр Иванов
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Сальдо: для защиты трассы «Новороссия» от ВСУ разработана система противодействия
Трасса Р-280 «Новороссия» находится под постоянным прицелом ВСУ, поскольку по ней идут основные поставки для Херсонской области, а также частично — для Крыма и соседних регионов. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в беседе с «Известиями» раскрыл способы защиты стратегически важной от атак украинских беспилотников.
«Что мы делаем для того чтобы обезопасить трассу? Конечно же мы делаем все во взаимодействии с военными, силовыми структурами, правоохранительными, которые имеют на это возможности», — рассказал он.
Для обеспечения безопасности на трассе разработана комплексная система противодействия беспилотникам, включающая их выявление и своевременное устранение. Кроме того, усилена работа систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Это позволяет эффективнее бороться с угрозами с воздуха.
Сальдо отметил, что капитальный ремонт трассы «Новороссия» уже завершен, однако работы продолжаются. Сейчас на объекте ведется строительство четырехполосной магистрали «Азовское кольцо», которое должно улучшить транспортную инфраструктуру региона и повысить пропускную способность дороги.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что ВСУ с помощью беспилотников дистанционно закладывали взрывные устройства на трассе «Новороссия». Эти действия подтверждают высокую степень опасности, которой подвергается ключевая транспортная артерия юга России, и необходимость принятия дополнительных мер по ее охране.
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