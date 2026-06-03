Сбор урожая в руках роботов: на ПМЭФ представили технологии сельского хозяйства
Разработка может учитывать цвет, размер и состояние плодов.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
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На ПМЭФ-2026 представили робота для сбора урожая в сельском хозяйстве
Новые технологии для сельского хозяйства представили в Санкт-Петербурге на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Одной из разработок стал робот, который помогает при сборе урожая, сортировке плодов и контроле состояния деревьев. О возможностях такой техники рассказал технический директор компании Евгений Тахтилов.
По его словам, речь идет не о замене работников, а о помощи людям в аграрной сфере.
«Мы не говорим о том, что он лучше, чем человек. Он дополняет человека и оказывает существенную помощь в сборе урожая», — отметил Тахтилов.
Разработка может выполнять сразу несколько задач. Робот способен не только участвовать в сборе яблок, но и сортировать их по разным параметрам. Например, техника может учитывать цвет, размер и состояние плодов.
«Он может параллельно сортировать, может определять по цвету яблоки, их раскладывать. Он может определять, заболело ли яблоко или нет. Он может также контролировать болезнь деревьев, по большому счету, помогать собирать цифровую информацию», — добавил технический директор.
По словам Тахтилова, такие системы могут быть полезны в садах и на предприятиях, на которых важно быстро обрабатывать большие объемы урожая. Роботизированная техника помогает отбирать испорченные плоды, распределять их по категориям и собирать данные, которые могут пригодиться аграриям для анализа состояния сада.
«Можно отсортировывать гнилые, можно их по размеру сортировать, можно по цвету, как душе будет угодно», — пояснил Евгений Тахтилов.
Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Главная тема ПМЭФ-2026 — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».
В деловой программе форума заявлено более 150 мероприятий. Среди них сессии, круглые столы, бизнес-завтраки, международные встречи, а также дискуссии о малом и среднем бизнесе, креативных индустриях, лекарственной безопасности, молодежной политике, инвестициях и технологическом развитии.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, на ПМЭФ впервые показали новый кроссовер Jeland J6.
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