Ликвидация последствий разлива нефти завершилась под Новороссийском

Каспийский трубопроводный консорциум сообщил о завершении основных мероприятий по ликвидации последствий разлива нефти в акватории морского терминала. Инцидент произошел 29 августа во время погрузки танкера в порту Новороссийска. Об этом информирует пресс-служба компании.

«По итогам объективного контроля поверхности моря штабом руководства операцией на морском терминале (МТ) КТК принято решение о завершении основных работ по плану ПЛРН (предупреждения и ликвидации разливов нефти) в акватории МТ КТК», — говорится в сообщении консорциума в Telegram-канале.

В настоящий момент специалисты уточняют объем вытекшей нефти и продолжают расследование причин происшествия. По предварительным данным, утечка произошла из-за активации морского разрывного соединения плавучего рукава, соединявшего выносное причальное устройство с танкером.

Собранная нефтеводяная эмульсия была направлена на морской терминал КТК для дальнейшей утилизации. При этом компания заявила, что экологический контроль за состоянием акватории и воздуха ведется регулярно и будет продолжаться — пробы планируется отбирать не менее двух раз в сутки.

Ранее в Росприроднадзоре уточнили, что в воду попало около 30 кубометров нефти. Ведомство сообщило о завершении отбора проб и проведении проверки для установления обстоятельств аварии и определения точного масштаба загрязнения.

