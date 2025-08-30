Ликвидация последствий разлива нефти завершилась под Новороссийском

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 19 0

Экологический мониторинг моря и воздуха будет продолжен.

Ликвидация последствий разлива нефти завершилась под Новороссийском

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Каспийский трубопроводный консорциум сообщил о завершении основных мероприятий по ликвидации последствий разлива нефти в акватории морского терминала. Инцидент произошел 29 августа во время погрузки танкера в порту Новороссийска. Об этом информирует пресс-служба компании.

«По итогам объективного контроля поверхности моря штабом руководства операцией на морском терминале (МТ) КТК принято решение о завершении основных работ по плану ПЛРН (предупреждения и ликвидации разливов нефти) в акватории МТ КТК», — говорится в сообщении консорциума в Telegram-канале.

В настоящий момент специалисты уточняют объем вытекшей нефти и продолжают расследование причин происшествия. По предварительным данным, утечка произошла из-за активации морского разрывного соединения плавучего рукава, соединявшего выносное причальное устройство с танкером.

Собранная нефтеводяная эмульсия была направлена на морской терминал КТК для дальнейшей утилизации. При этом компания заявила, что экологический контроль за состоянием акватории и воздуха ведется регулярно и будет продолжаться — пробы планируется отбирать не менее двух раз в сутки.

Ранее в Росприроднадзоре уточнили, что в воду попало около 30 кубометров нефти. Ведомство сообщило о завершении отбора проб и проведении проверки для установления обстоятельств аварии и определения точного масштаба загрязнения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.33
0.04 94.05
0.56
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:12
Суд Москвы признал незаконными дискриминационные объявления о сдаче жилья
23:46
Украинский дрон атаковал коммерческий объект в Белгороде
23:42
«Искреннее уважение»: Путин поздравил Лукашенко с днем рождения
23:25
«Переучиваюсь на правую руку, а я левша»: Яна Рудковская получила травму
23:05
Ликвидация последствий разлива нефти завершилась под Новороссийском
22:45
Украинские радикалы заявили о причастности к покушению на Парубия

Сейчас читают

Польские байкеры-националисты устроили обряд с факелами на мемориале в Тверской области
Кто со мной, а кто просто рядом? Прогноз Таро на сентябрь 2025 года
Мирошник: убийство Парубия можно назвать зачисткой политического поля
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025