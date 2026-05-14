Копье из ножей и шалаш из палок: россиянин несколько дней выживал в Арктике

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 24 0

У мужчины сломался грузовик и он был вынужден ночевать в одиночестве у реки.

Как россиянин выживал в Арктике несколько дней что он ел

Фото: © РИА Новости/Павел Львов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россиянин несколько дней выживал в арктической тайге без еды в шалаше из палок

Житель Амурской области оказался один посреди якутской тайги и несколько дней выживал без еды после поломки КамАЗа. Об этом сообщили в предприятии «Дороги Арктики».

В начале мая мужчина выехал из села Угольное в сторону Сасыра по дороге, которую официально закрыли еще 20 апреля. Несмотря на предупреждения, водитель решил рискнуть.

Примерно через 70 километров грузовик сломался. Тогда россиянин бросил машину и попытался пешком вернуться обратно. Однако спустя около 50 километров дорогу ему преградила река Зырянка — перейти ее оказалось невозможно.

Чтобы не замерзнуть в дикой местности, мужчина соорудил укрытие из веток и палок. Кроме того, он сделал самодельное копье из двух ножей и пытался охотиться. Во время одной из ночевок водитель серьезно обжег ногу у костра.

У реки он провел двое суток. Спастись мужчине помог случай: в этом месте неожиданно появился сигнал мобильной связи. Вечером 7 мая россиянин сумел дозвониться в службу «112».

«Местные жители удивляются везению приезжего: ведь за все время ему не встретились медведи, которые были бы рады „поужинать“ им после спячки», — говорится в сообщении.

Уже на следующий день за мужчиной отправилась группа спасателей, в которую вошли полицейский, медик, сотрудник МЧС и представитель местной администрации.

Ночью пострадавшего доставили в Верхнеколымскую центральную районную больницу. По данным врачей, его состояние остается удовлетворительным.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
73.34
-0.45 85.90
-1.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:48
Магнитная буря отступила? Геомагнитный прогноз на 14 мая
2:30
Последний школьный вальс под запретом: в России массово отказываются от западной музыки на выпускных
2:17
Секретная миссия Трампа в Китае: что на самом деле скрывают переговоры с Си Цзиньпином
2:00
Копье из ножей и шалаш из палок: россиянин несколько дней выживал в Арктике
1:48
Борется с раком и диабетом: названа специя, помогающая «от всех болезней»
1:35
Путин посетил «сердце» ядерного щита России: объявлено о новом этапе развития вооружений

Сейчас читают

Давление на Зеленского — «имитация Вашингтоном верности „духу Анкориджа“»
«Я тише воды ниже травы»: Андрей Максимов негодует из-за роли кинозлодея
В Оренбурге терапевт отчитала пациентку за большие губы и потеряла работу
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео