Копье из ножей и шалаш из палок: россиянин несколько дней выживал в Арктике

Россиянин несколько дней выживал в арктической тайге без еды в шалаше из палок

Житель Амурской области оказался один посреди якутской тайги и несколько дней выживал без еды после поломки КамАЗа. Об этом сообщили в предприятии «Дороги Арктики».

В начале мая мужчина выехал из села Угольное в сторону Сасыра по дороге, которую официально закрыли еще 20 апреля. Несмотря на предупреждения, водитель решил рискнуть.

Примерно через 70 километров грузовик сломался. Тогда россиянин бросил машину и попытался пешком вернуться обратно. Однако спустя около 50 километров дорогу ему преградила река Зырянка — перейти ее оказалось невозможно.

Чтобы не замерзнуть в дикой местности, мужчина соорудил укрытие из веток и палок. Кроме того, он сделал самодельное копье из двух ножей и пытался охотиться. Во время одной из ночевок водитель серьезно обжег ногу у костра.

У реки он провел двое суток. Спастись мужчине помог случай: в этом месте неожиданно появился сигнал мобильной связи. Вечером 7 мая россиянин сумел дозвониться в службу «112».

«Местные жители удивляются везению приезжего: ведь за все время ему не встретились медведи, которые были бы рады „поужинать“ им после спячки», — говорится в сообщении.

Уже на следующий день за мужчиной отправилась группа спасателей, в которую вошли полицейский, медик, сотрудник МЧС и представитель местной администрации.

Ночью пострадавшего доставили в Верхнеколымскую центральную районную больницу. По данным врачей, его состояние остается удовлетворительным.

