Секретная миссия Трампа в Китае: что на самом деле скрывают переговоры с Си Цзиньпином

Рита Цветкова
Американский лидер впервые за девять лет прибыл в КНР по приглашению председателя Си Цзиньпина.

Политолог Заклязьминская: Торговый договор сделает визит Трампа в Китай значимым

Если президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин смогут достичь соглашения в вопросах торгово-экономического сотрудничества, визит главы Белого дома в Китай будет иметь смысл. Такое мнение в интервью URA.RU выразила старший научный сотрудник Института Китая и современной Азии Российской академии наук (РАН) Екатерина Заклязьминская.

Как подчеркнула эксперт, последняя поездка Трампа в Поднебесную состоялась в далеком 2017 году, однако лидеры двух стран встречались не раз после этого. Так, в конце октября 2025 года прошли переговоры в Пусане. Однако в нынешних условиях отношения государств таковы, что необходим не только контакт, но и его результат.

«Визит будет значим, если стороны добьются определенных прорывов в торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве, потому что торговая война не закончилась, она всего лишь приостановлена», — отметила Екатерина Заклязьминская.

Перед тем как Дональд Трамп отправился в Китай с официальным визитом, были проведены переговоры с участием вице-премьера Госсовета КНР и министра финансов США. По мнению политолога, это может означать, что обсуждение торгово-экономических отношений Пекина и Вашингтона выйдет на первый план в диалоге Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Кроме того, в состав американской делегации вошли и руководители крупных транснациональных корпораций.

Американский лидер прилетел в Пекин 13 мая. Предварительно, переговоры назначены на 14 мая, следующий день будет последним в этой поездке. Помимо прочего, главы государств будут обсуждать ситуации вокруг Тайваня и Ирана.

