Путин посетил «сердце» ядерного щита России: объявлено о новом этапе развития вооружений

Итак, мы начнем с заявлений российского президента, которые он сегодня сделал в очень символичном месте. Московский институт теплотехники, предприятие, где создавались ракетные комплексы «Тополь», «Ярс» и «Булава». Именно они сейчас обеспечивают нашей стране ядерный паритет, дают возможность разговаривать с ведущими мировыми державами на равных. Хотя многие обратили внимание и восприняли это как намек, что президент сегодня выступал на фоне огромного плаката с фотографией Земли из космоса. Тему продолжит обозреватель «Известий» Николай Иванов.

Цеха Института теплотехники настолько засекречены, что в кадре только сцена. Еще бы: здесь куют ядерный щит. Ракеты-носители на твердом топливе.

«Сделан мощный технологический и производственный задел на десятилетия вперед. Мы до сих пор пользуемся всем тем, что было наработано в эти десятилетия. До сих пор некоторые образцы на вооружении стоят», — заявил президент России Владимир Путин.

80 лет назад — сразу после Великой Отечественной — на этой площадке развернули производство реактивных снарядов. И уже в 1950-е появился первый тактический комплекс «Луна». И стал важным аргументом во времена Карибского кризиса — был доставлен на Кубу в 1962 году — американцы этот сигнал тут же поняли. Вашингтон нашей «ядерки» боялся панически.

Уже потом появился циклопический «Тополь» и «Тополь-М». Первый комплекс с непредсказуемой траекторией полета. И «Ярсы». С разделяющейся головной частью.

ЗРК «Булава» — для подводных лодок — тоже родилась благодаря конструкторам Института теплотехники. Боевые блоки могут двигаться хаотично: ни одна из существующих систем ПРО не успеет среагировать.

«Созданные вами подвижные комплексы с баллистическими неядерными ракетами также несут дежурство, эффективно применялись в боевых условиях в ходе специальной военной операции. Будем, безусловно, и дальше модернизировать и развивать стратегические ядерные силы, создавать ракетный комплекс, обладающий повышенной боевой мощью, способной преодолевать все современные и будущие системы противоракетной обороны», — отметил российский лидер.

Параллельно — сразу две линии разработки носителей ядерного оружия. На твердом топливе. Как «Ярс», «Тополь-М». И на жидком. Испытания «Сармата» — боезаряда которого в четыре раза мощнее любого из существующих в мире — как холодный душ для самых горячих голов на западе.

Боеголовки могут двигаться и по баллистической, и по суборбитальной траектории. Заходить на цель даже через Южный полюс — в обход любых систем ПРО.

Президент максимально погружен в тему. Об этом говорят и сами разработчики совершенного оружия.

«Путь этот не усеян розами, это постоянное взаимодействие, порой конфликтного характера, с Министерством обороны, но, с другой стороны, в спорах рождается истина. И я думаю, в тех ситуациях, когда мы не можем договориться, а такое бывает, помощь Верховного Главнокомандующего трудно переоценить», — заметил первый заместитель генерального директора - генеральный конструктор Москвоского института теплотехники (МИТ) Юрий Соломонов.

А иначе никак: речь о безопасности государства.

«Юрий Семенович сказал, что путь наш не усыпан розами. Почему? Розы с шипами, это правда, и нужно уметь обходить шипы, наслаждаться бутонами этих роз и идти вперед, и добиваться общего, нужного нам результата во имя России», — заявил Владимир Путин.

Тема ядерного оружия сейчас особенно актуальна. Три месяца назад закончился срок действия договора СНВ-3. Продлевать его американцы не захотели. Этот документ помогал не скатиться в гонку вооружений. Но с таким оружием в ней нет смысла: наши конструкторы ушли на много лет вперед.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.