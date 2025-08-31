Капроновая война: раскрыта возможная причина конфликта между Меган Маркл и Кейт Миддлтон

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева

Причем тут колготки?



Фото: www.globallookpress.com/Stephen Lock

Geo.tv: основной причиной ссоры Меган Маркл и Кейт Миддлтон стали колготки

Причину напряженных отношений между Меган Маркл и Кейт Миддлтон раскрыли инсайдеры — поводом для разлада, как оказалось, стали колготки. По информации Geo.tv, Меган недавно откровенно рассказала о том, как ей было непросто соответствовать требованиям королевского протокола в вопросах одежды. Особенное раздражение у нее вызывало обязательное ношение капроновых колготок телесного оттенка на официальных мероприятиях.

«Я должна была постоянно носить колготки телесного цвета! Если честно, это было не в моем стиле. Я не носила колготки со времен фильмов 80-х. Мне это казалось немного старомодным и неестественным», — поделилась Меган.

Инсайдеры утверждают, что именно расхождение взглядов на дресс-код стало одной из причин напряженности в ее отношениях с Кейт, которая, в отличие от Меган, придерживается установленных норм и строго следует королевскому этикету.


