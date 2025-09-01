Дополнительная гарантия: в РФ вступают в силу изменения в правилах регистрации недвижимости

В выписке из ЕГРН будут указываться все, кто имеет законное право проживать в квартире.

В РФ вступают в силу изменения в правилах регистрации недвижимости

В России вступают в силу важные изменения в правилах регистрации недвижимости.

Теперь в выписке из ЕГРН наряду с собственником будут указываться все, кто имеет законное право проживать в квартире, даже если они не являются ее владельцами. Это должно защитить права, например, бывших супругов или детей.

А для покупателей жилья новая норма станет дополнительной гарантией. Так как все обременения будут видны сразу.

