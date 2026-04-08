Опубликовано видео работы боевого расчета ЗРПК «Панцирь-С» в зоне СВО

Расчет ЗРПК «Панцирь-С» уничтожил беспилотный летательный аппарат ВСУ. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

«Мы несем круглосуточное боевое дежурство по охране, обороне критически важных объектов гражданского и военного назначения. „Панцирь“ способен поражать как низколетящие высокоскоростные цели, так и низколетящие малоскоростные цели, то есть беспилотники. Может отбить любой удар любого типа, то есть и крылатые ракеты, и по баллистике. Очень много преимуществ в Панцире: мобильность, работа в движении, что машина не так уж и сложная в использовании. Победа будет за нами, небо на замке!» — рассказал заместитель начальника расчета по имени Артем.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

