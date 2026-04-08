«Панцирь-С» уничтожил украинский дрон. Лучшее видео из зоны СВО

Расчет ведет круглосуточное боевое дежурство.
Опубликовано видео работы боевого расчета ЗРПК «Панцирь-С» в зоне СВО
Расчет ЗРПК «Панцирь-С» уничтожил беспилотный летательный аппарат ВСУ. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
«Мы несем круглосуточное боевое дежурство по охране, обороне критически важных объектов гражданского и военного назначения. „Панцирь“ способен поражать как низколетящие высокоскоростные цели, так и низколетящие малоскоростные цели, то есть беспилотники. Может отбить любой удар любого типа, то есть и крылатые ракеты, и по баллистике. Очень много преимуществ в Панцире: мобильность, работа в движении, что машина не так уж и сложная в использовании. Победа будет за нами, небо на замке!» — рассказал заместитель начальника расчета по имени Артем.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
- 7 апр
- «Град» помешал запуску беспилотников ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 7 апр
- «Торнадо» прошелся по пунктам управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 6 апр
- Дуэль дронов в небе над Херсонской областью. Лучшее видео из зоны СВО
- 6 апр
- Артиллеристы уничтожили «опорники» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 5 апр
- До 18 вылетов в сутки: как работают асы беспилотной авиации в зоне СВО
- 4 апр
- РСЗО «Град» сорвал ротацию ВСУ на добропольском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
- 4 апр
- Штурмовики Армии России совершенствуют навыки в Запорожской области. Лучшее видео из зоны СВО
- 4 апр
- «Нет даже мертвых»: украинские боевики массово пропадают под Сумами
- 3 апр
- Истребитель Су-35С провел ночное боевое дежурство. Лучшее видео из зоны СВО
- 3 апр
- «Молния» сорвала ротацию ВСУ на харьковском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
