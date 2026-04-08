Зенитчики прикрывают штурмовиков в зоне СВО. Лучшее видео из зоны СВО

Расчет комплекса «Тор-М2» уничтожил вражеский беспилотник.
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Расчет комплекса «Тор-М2» уничтожил дрон ВСУ в Запорожской области
Расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» уничтожил ударный дрон ВСУ в Запорожской области. Самые яркие кадры из зоны СВО смотрите в материале 5-tv.ru.
Военнослужащие обеспечивают надежное прикрытие как штурмовикам, так и мирному населению от ударов с воздуха.
«В зоне специальной военной операции нахожусь с самого ее начала. За этот период было уничтожено более 150 воздушных целей. В основном уничтожаем разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты. Также уничтожаем УАБы (управляемые авиационные бомбы. — Прим. ред.)», — рассказал командир расчета ЗРК «Тор-М2» с позывным «Бердянск».
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
