Зенитчики прикрывают штурмовиков в зоне СВО. Лучшее видео из зоны СВО

Расчет комплекса «Тор-М2» уничтожил вражеский беспилотник.

Расчет комплекса «Тор-М2» уничтожил дрон ВСУ в Запорожской области

Расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» уничтожил ударный дрон ВСУ в Запорожской области. Самые яркие кадры из зоны СВО смотрите в материале 5-tv.ru.

Военнослужащие обеспечивают надежное прикрытие как штурмовикам, так и мирному населению от ударов с воздуха.

«В зоне специальной военной операции нахожусь с самого ее начала. За этот период было уничтожено более 150 воздушных целей. В основном уничтожаем разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты. Также уничтожаем УАБы (управляемые авиационные бомбы. — Прим. ред.)», — рассказал командир расчета ЗРК «Тор-М2» с позывным «Бердянск».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

8 апр
«Панцирь-С» уничтожил украинский дрон. Лучшее видео из зоны СВО
7 апр
«Град» помешал запуску беспилотников ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7 апр
«Торнадо» прошелся по пунктам управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
6 апр
Дуэль дронов в небе над Херсонской областью. Лучшее видео из зоны СВО
6 апр
Артиллеристы уничтожили «опорники» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5 апр
До 18 вылетов в сутки: как работают асы беспилотной авиации в зоне СВО
4 апр
РСЗО «Град» сорвал ротацию ВСУ на добропольском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
4 апр
Штурмовики Армии России совершенствуют навыки в Запорожской области. Лучшее видео из зоны СВО
4 апр
«Нет даже мертвых»: украинские боевики массово пропадают под Сумами
3 апр
Истребитель Су-35С провел ночное боевое дежурство. Лучшее видео из зоны СВО
Последние новости

7:35
Семейная трагедия: 11-летний школьник убил пятилетнего брата
7:30
Зенитчики прикрывают штурмовиков в зоне СВО. Лучшее видео из зоны СВО
7:25
Трамп: США намерены содействовать проходу судов через Ормузский пролив
7:13
Определено место для атомной электростанции в Приморье
7:02
Израильский дрон атаковал машину скорой помощи в Ливане
7:00
«Иран стратегически победил США»: американский военный эксперт об объявленном Трампом перемирии

Сейчас читают

«Ад» отменяется: боевые действия на Ближнем Востоке приостановлены — что известно к этому часу
«Мы просто пытались выжить»: Анастасия Задорожная о мраке 1990-х годов
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 апреля для всех знаков зодиака
МКС уходит, РОС приходит: прошлое, настоящее и будущее космических станций

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео