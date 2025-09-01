Достойная наследница? Сын Градского проиграл суд его вдове

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 14 0

Мужчина требовал лишить наследства свою мачеху.

Недостойная наследница? Сын Градского проиграл суд его вдове

Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomohov

Даниил Градский проиграл суд Марине Градской

Даниил Градский, сын композитора Александра Градского, проиграл суд о признании вдовы музыканта Марины Градской недостойной наследницей. Об этом говорится в Telegram-канале Первого кассационного суда общей юрисдикции.

Согласно материалам дела, Градский-младший требовал исключить вдову отца из числа наследников. По его словам, брак был заключен без намерения создать семью.

Также истец утверждал, что Марина преследовала исключительно меркантильные цели. Женщина якобы, используя плохое состояние здоровья супруга, вывозила из квартиры ценные вещи. Градский-младший уверен, что Марина делала это намерено: чтобы после смерти его отца уменьшить причитающуюся остальным наследникам долю в наследстве.

Однако суд не нашел оснований удовлетворить требования Градского-младшего. Сын артиста не предоставил веских доказательств о признании ответчика недостойным наследства. Таким образом, Марина сохранила все свои права.

Александр Градский скончался 28 ноября 2021 года. Ему было 72 года. Незадолго до своей кончины композитор женился на Марине Коташенко, с которой состоял в отношениях на протяжении 18 лет.

