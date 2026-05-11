От заражения крови умерла 47-летняя правнучка Ленина Елена Ульянова

Похоронят ее в Москве.
Фото: ВКонтакте/Официальная группа Дома-музея В.И. Ленина
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
На 48-м году жизни скончалась двоюродная правнучка Владимира Ленина Елена Ульянова. Как удалось выяснить РИА Новости в беседе с пресс-службой подмосковного музея-заповедника «Горки Ленинские», церемония прощания состоится 13 мая в Москве.
Известно, что родственница Ленина умерла еще 8 мая. Причиной смерти стало заражение крови.
«Отпевание и прощание с Еленой Владимировной Ульяновой пройдут 13 мая. Чин отпевания в 13.00 в церкви иконы Божией Матери Знамение в Марьине-Знаменском в Красногорске. Прощание состоится в 14.40 в Митинском крематории», — говорится в сообщении музея.
Елена Ульянова родилась в Москве в 1978 году, однако из-за угроз в адрес семьи была вынуждена на время уехать из России. Получив образование во Франции и США, она вернулась на Родину, посвятив свою жизнь сохранению памяти о своем роде. Ульянова активно участвовала в работе музея-заповедника «Горки Ленинские».
Ранее 5-tv.ru писал о том, что умер актер сериалов «Моя прекрасная няня» и «Папины дочки» Вадим Александров. Артист долгое время боролся с тяжелым заболеванием.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
87%
Нашли ошибку?