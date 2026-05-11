Экс-главе офиса Зеленского Ермаку вручили подозрение в отмывании денег

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 51 0

В прошлом году он уже был замечен в коррупционном скандале.

В чем подозревают Андрея Ермака

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Бывшему главе офиса президента Украины Андрею Ермаку вручили официальное подозрение в отмывании денег. Об этом сообщили в Антикоррупционном агентстве страны.

По данным Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), Ермак является частью организованной группы, которая легализовала 460 миллионов гривен (более 777 миллионов рублей. — Прим. ред.) в элитном строительстве под Киевом.

Ранее украинские СМИ распространили кадры, на которых сотрудники НАБУ блокируют автомобиль, в котором, предположительно, находился Ермак. Сообщалось, что с ним проводятся следственные действия, вероятно, вручают подозрение.

Андрей Ермак возглавлял офис главы киевского режима Владимира Зеленского с февраля 2020 года. В ноябре прошлого года он покинул пост на фоне коррупционного скандала. Тогда в его кабинете проводились обыски, однако уголовное дело возбуждать не стали. Спустя несколько месяцев после отставки появилась информация о том, что Ермак вернулся к адвокатской практике.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
74.30
-0.32 88.55
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:05
Радио «Судного дня» передало четыре загадочных сигнала за сутки
22:43
Владимир Путин поужинал со своей первой учительницей Верой Гуревич в Кремле
22:17
В небе над Германией столкнулись два самолета
21:53
Экс-главе офиса Зеленского Ермаку вручили подозрение в отмывании денег
21:50
От заражения крови умерла 47-летняя правнучка Ленина Елена Ульянова
21:29
Собянин: Новые линии метро Москвы строят с помощью информационного моделирования

Сейчас читают

Хантавирус распространяется по всему миру: грозит новая эпидемия?
Правила сортировки вещей: как разгрузить гардероб к летнему сезону
Человечество не доживет до XXII века: ИИ проанализировал версии конца света
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео