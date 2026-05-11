Собянин: Новые линии метро Москвы строят с помощью информационного моделирования

София Головизнина

Среди них в том числе Рублево-Архангельская, Бирюлевская и Троицкая ветки.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

При проектировании столичного метро активно применяют самые современные технологии. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере МАКС.

«Они помогают координировать работу сотен специалистов и решать сложные инженерные задачи уже на начальных этапах разработки проекта. Например, с 2022 года развиваются технологии информационного моделирования (ТИМ) — создание цифровых двойников с данными о материалах, габаритах и строительных характеристиках проектируемых объектов», — написал мэр Москвы.

Эти технологии позволяют параллельно работать над проектом сразу нескольким специалистам, оперативно вносить изменения и проверять технические решения. Кроме того, они дают возможность формировать замечания в контексте конкретных решений на основе трехмерной модели, благодаря чему процесс идет более прозрачно и без потери данных.

Сейчас с помощью ТИМ проектируют целые линии метро — Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую, а также второй этап Троицкой ветки. Например, для участка «Шелепиха» — «Новорижская» Рублево-Архангельской линии создали более 370 цифровых информационных моделей.

Всего для столичного метро уже разработано около 600 цифровых двойников.

 

