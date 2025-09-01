«Девяностые возвращаются»: организатор концерта Лолиты подвергся нападению
Артистка предупредила фанатов: за Игоря Грановского — так зовут пострадавшего — она «пасть порвет».
Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Организатор концерта Лолиты подвергся нападению в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге злоумышленники подожгли дверь организатору концерта певицы Лолиты Милявской, Игорю Грановскому. Об этом артистка сообщила в своем Telegram-канале.
В видеообращении Лолита попросила поклонников быть внимательнее при покупке билетов и приобретать их только на официальных площадках, указанных в афишах.
По словам исполнительницы, накануне ночью были раскуплены последние места на концерт, который состоится в ноябре. Команда певицы уже планировала объявить солд-аут, когда заметила, что билеты появились на «левых» сайтах.
После попытки разобраться с ситуацией неизвестные подожгли дверь Грановского. Лолита обратилась к злоумышленникам с предупреждением.
«Девяностые, конечно, возвращаются, но не до такой же степени. А я их прошла. Есть проблемы, есть претензии? Предъявляйте их мне. За Грановского пасть порву», — предупредила певица.
Певица призвала подписчиков не иметь дел с перекупщикам. По ее мнению, правильнее купить билет на следующий концерт, а не «выбрасывать деньги».
«А ведь бывают еще и фальшивые билеты. И вы будете без денег, и без концерта», — написала Лолита.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
82%
Нашли ошибку?