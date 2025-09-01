«Девяностые возвращаются»: организатор концерта Лолиты подвергся нападению

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 44 0

Артистка предупредила фанатов: за Игоря Грановского — так зовут пострадавшего — она «пасть порвет».

Лолита заявила о покушении на организатора ее концерта в Санкт-Петербурге

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

Организатор концерта Лолиты подвергся нападению в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге злоумышленники подожгли дверь организатору концерта певицы Лолиты Милявской, Игорю Грановскому. Об этом артистка сообщила в своем Telegram-канале.

В видеообращении Лолита попросила поклонников быть внимательнее при покупке билетов и приобретать их только на официальных площадках, указанных в афишах.

По словам исполнительницы, накануне ночью были раскуплены последние места на концерт, который состоится в ноябре. Команда певицы уже планировала объявить солд-аут, когда заметила, что билеты появились на «левых» сайтах.

После попытки разобраться с ситуацией неизвестные подожгли дверь Грановского. Лолита обратилась к злоумышленникам с предупреждением.

«Девяностые, конечно, возвращаются, но не до такой же степени. А я их прошла. Есть проблемы, есть претензии? Предъявляйте их мне. За Грановского пасть порву», — предупредила певица.

Певица призвала подписчиков не иметь дел с перекупщикам. По ее мнению, правильнее купить билет на следующий концерт, а не «выбрасывать деньги».

«А ведь бывают еще и фальшивые билеты. И вы будете без денег, и без концерта», — написала Лолита.

