Умер художник-постановщик мультфильмов «Остров сокровищ» и «Доктор Айболит» Радна Сахалтуев

О смерти сообщил киновед Сергей Тримбач.

Фото: Кадр из мультфильма «Остров сокровищ». реж.: Давид Черкасский « 1988г.

Умер советский и украинский художник-постановщик мультфильмов Радна Сахалтуев, ему было 90 лет. Об этом сообщил киновед Сергей Тримбач на личной странице социальной сети Facebook*.

«Летний сезон завершился, и вместе с ним завершился отсчет дней Радны. Прощайте, дорогой друг, создавайте новые миры и каким-то образом поделитесь ими с нами. Возможно, искусственный интеллект в этом поможет или что-то иное. Приносим самые искренние соболезнования семье и близким Радны Сахалтуева. Мы храним светлую грусть, зная, что среди нас жил человек выдающегося таланта», — написал Тримбач.

Радна Сахалтуев — художник-постановщик и аниматор. Родился в Улан-Удэ, в семье военнослужащих. В 1955 году поступил на художественный факультет ВГИКа и после окончания по распределению уехал в Киев.

Среди известных работ — «Тайна черного короля», «Легенда о пламенном сердце», «Волшебник Ох», «Остров сокровищ», «Приключения капитана Врунгеля», «Доктор Айболит». Он также принимал участие в иллюстрировании детского журнала «Познайка» и создавал иллюстрации к книгам.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

