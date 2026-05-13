«Вечера близ Банковой»: Мария Захарова отреагировала на слухи о гадалке Ермака
СМИ сообщили, что экс-глава офиса Владимира Зеленского якобы хотел «навести порчу» на руководство антикоррупционных органов Украины.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Захарова сравнила ситуацию с гадалкой Ермака с произведением Гоголя
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сделала отсылку к повестям Николая Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки», комментируя сообщения СМИ об использовании услуг гадалки экс-главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Об этом дипломат написала в Telegram-канале.
Захарова сослалась на публикации СМИ, в которых утверждается, что Андрей Ермак якобы обращался за помощью к гадалке из Киева. Согласно этим сообщениям, с ее помощью он пытался «наводить порчу» на руководителей антикоррупционных структур, а также принимал кадровые решения.
«Вечера на хуторе близ Банковой», — написала дипломат.
Захарова упомянула улицу Банковую в Киеве. Именно там располагается здание администрации и рабочий офис главы киевского режима Владимира Зеленского.
В понедельник, 11 мая, специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявила Ермаку обвинение по делу о строительстве элитных резиденций. По данным правоохранителей, экс-глава офиса Зеленского участвовал в организованной группе, легализовавшей 460 миллионов гривен.
