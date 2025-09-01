Вход воспрещен: культовую лестницу из «Секса в большом городе» закрыли от фанатов

К дому героини сериала «Секс в большом городе» перестали пускать фанатов

Дом Кэрри Бредшоу из сериала «Секс в большом городе», которую сыграла актриса Сарра Джессика Паркер, больше недоступен для туристов. Жильцы огородили культовую лестницу от поклонников, об этом сообщает издание Super.ru.

Ранее предупреждения полиции фанатам о частной собственности крыльца в Нью-Йоркском районе Вест-Виллидж не спасли ситуацию для владельцев. Знаменитые ступени остались притягательным местом для любителей сериала. Более того, жильцы уже устанавливали предупреждающие знаки и забор, через которые ловко перелазили поклонники.

Кэрри Бредшоу — вымышленный персонаж сериала Секс в большом городе. Ее сыграла актриса Сара Джессика Паркер, получившая за эту роль кино-награды «Эмми» и «Золотой глобус».

Секс в большом городе — американский сериал, созданный по книге Кэндес Бушнел. Премьера состоялась в 1998 году, а финал вышел в 2004 году. Сериал рассказывает о жизни четырех подруг — Кэрри Бредшоу, Саманты Джонс, Шаротты Йорк и Миранды Хоббс. Однако ключевую роль занимает Бредшоу, которая работает журналистом в Нью-Йоркском издании и пишет колонку о жизни в мегаполисе.

